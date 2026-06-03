Avanza digitalización de trámites de Desarrollo Urbano mediante plataforma Juárez Conectado

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La herramienta permite gestionar servicios municipales en línea y amplía su catálogo con la Licencia de Funcionamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Urbano dio seguimiento a los avances de la plataforma digital Juárez Conectado, iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal para facilitar la realización de trámites y servicios a través de medios electrónicos.

En representación de la titular de la dependencia, Claudia Morales Medina, participó Francisco Rodríguez, director de Administración del Desarrollo Urbano, junto con responsables de diversas áreas de la dependencia, quienes conocieron las actualizaciones del proyecto de digitalización.

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La presentación estuvo a cargo de Alejandra Barrios, coordinadora de Digitalización de Trámites, quien expuso los progresos alcanzados para consolidar una plataforma que permita a la ciudadanía realizar gestiones municipales de forma más ágil y accesible.

Uno de los avances destacados es la incorporación de la Licencia de Funcionamiento al catálogo de trámites disponibles en línea, ampliando las opciones que los usuarios pueden gestionar sin acudir físicamente a oficinas municipales.

Actualmente, la plataforma también permite realizar trámites relacionados con la Constancia de Zonificación, Número Oficial, Alineamiento y Permiso de Construcción, entre otros servicios vinculados al desarrollo urbano.

Además, los ciudadanos pueden efectuar pagos correspondientes al Impuesto Predial, infracciones de Tránsito y permisos para zanja, como parte del proceso de modernización administrativa que impulsa el municipio.

La Dirección General de Desarrollo Urbano destacó que la digitalización de procedimientos busca reducir tiempos de atención, simplificar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios en sus gestiones ante el Gobierno Municipal.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán trabajando en la incorporación de nuevos servicios a Juárez Conectado, con el propósito de fortalecer la transformación digital y facilitar el acceso de la población a los trámites gubernamentales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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