enero 27, 2026 | 0:50
InicioEstadoJuárez / El Paso

Avanza 80% rehabilitación del parque Sierra Naica en la colonia El Jarudo

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
La obra forma parte del Presupuesto Participativo 2025 con una inversión superior a 4.6 mdp.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La rehabilitación del parque Sierra Naica, ubicado en la colonia El Jarudo, registra un avance del 80 por ciento, como parte de los proyectos aprobados dentro del Presupuesto Participativo 2025, informó la Dirección General de Obras Públicas.

El titular de la dependencia, Daniel González García, detalló que los trabajos contemplan la construcción de nuevos andadores para caminata, la instalación de una cisterna, colocación de juegos infantiles y malla sombra, así como la rehabilitación de una pista de arcilla, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público y fomentar la convivencia comunitaria.

De acuerdo con el funcionario, la obra representa una inversión de 4 millones 694 mil 717 pesos, recursos destinados a fortalecer la infraestructura recreativa en este sector de la ciudad.

González García destacó que el Presupuesto Participativo seguirá siendo una prioridad durante el presente año, con una agenda amplia de proyectos que no solo incluyen parques, sino también calles, planteles escolares y obras especiales orientadas a mejorar la infraestructura urbana y el tejido social.

Finalmente, señaló que la rehabilitación de espacios públicos como el parque Sierra Naica responde a las solicitudes directas de la ciudadanía, al tiempo que contribuye a generar entornos más seguros, funcionales y accesibles para las familias juarenses.

REPORTAJE ESPECIAL
