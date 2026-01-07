Aumentará Municipio a 12 el número de empleados reconocidos por Mérito en el Servicio Público

Publicidad - LB2 -

El galardón municipal incluirá un premio de 30 mil pesos y se entregará en marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social iniciaron la elaboración de la convocatoria del Reconocimiento al Mérito en el Servicio Público para Empleados del Municipio, la cual incluirá como principal cambio el incremento en el número de trabajadores galardonados, al pasar de nueve a 12 reconocimientos en su edición 2026.

El coordinador de la Comisión, el regidor Jorge Alberto Matus Peña, informó que esta modificación se realiza por instrucción del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, con el objetivo de ampliar el alcance del reconocimiento entre el personal del Gobierno Municipal.

Explicó que junto con los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Alejandro Alberto Jiménez Vargas, así como con personal de Recursos Humanos, se revisará la convocatoria para simplificar los requisitos y facilitar que más empleados puedan participar en el proceso.

Matus Peña señaló que el propósito del reconocimiento es fomentar el espíritu de servicio público, promover la empatía en el desempeño laboral y destacar a quienes realizan acciones que van más allá de sus funciones, con un impacto positivo directo en la ciudadanía.

Indicó que con este tipo de estímulos se busca incentivar a las y los trabajadores municipales que demuestran compromiso social y vocación de servicio, fortaleciendo así la calidad de la atención que brinda el Municipio.

De acuerdo con lo previsto, la convocatoria será publicada en febrero, se otorgará un periodo de registro de varias semanas y, de manera paralela, se solicitará a directores generales y de área que postulen a empleados con méritos destacados.

El reconocimiento se entregará en el mes de marzo, en un acto encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y cada una de las personas seleccionadas recibirá un premio económico de 30 mil pesos, además del reconocimiento institucional.

