Atiende JMAS brotes de aguas negras en la colonia Carlos Castillo Peraza

Vecinos y autoridades coinciden en que el mal uso del drenaje provoca taponamientos recurrentes en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) sostuvo una reunión con habitantes de la colonia Carlos Castillo Peraza para atender reportes recurrentes de brotes de aguas negras, tanto en alcantarillas como al interior de algunos domicilios.

Durante el encuentro, vecinos expusieron que las afectaciones se presentan de manera constante, situación que ha sido atendida por el departamento de Alcantarillado en diversas ocasiones. Autoridades de la JMAS informaron que desde septiembre del año pasado se han atendido al menos 15 reportes en este sector, detectándose en cada intervención desechos que no deben arrojarse al sistema sanitario.

“El problema es el mismo: grasa, ropa, trapos, comida y hasta juguetes. El drenaje es únicamente para servicios como baño, regadera, cocina y lavadora”, explicó el coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, Ismael Corona.

La JMAS detalló que otro factor que agrava la problemática es que durante las lluvias algunas alcantarillas son destapadas para desalojar el agua, lo que, al tratarse de una calle sin pavimento, permite la entrada de basura y lodo al sistema, generando obstrucciones que terminan afectando a los propios vecinos.

Durante la reunión, habitantes del sector reconocieron la atención brindada por la JMAS y señalaron la necesidad de corresponsabilidad ciudadana para evitar el depósito de residuos indebidos en el drenaje, práctica que provoca los constantes taponamientos.

“Tenemos que trabajar en conjunto, no nomás la Junta de Agua, porque no se me hace justo que tiren grasa o comida; ahí vienen los problemas”, expresó una vecina del sector.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez reiteró el llamado a la ciudadanía para cuidar la infraestructura sanitaria, hacer un uso adecuado del drenaje y reportar oportunamente cualquier anomalía, al tiempo que reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente en beneficio de la comunidad juarense.

