Asignan 544 millones de pesos para obras en Juárez a través del Fodesem

Recursos federales financiarán proyectos de infraestructura vial, parques y espacios comunitarios en 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La cartera de proyectos del Fondo para el Desarrollo Económico Municipal (Fodesem) 2026 contempla 544 millones 204 mil 556 pesos para la realización de obras públicas en Ciudad Juárez, informó la Dirección General de Planeación y Evaluación durante una reunión con regidores de la Comisión Edilicia de Hacienda.

El director de la dependencia, Emilio Ramón Flores, explicó los alcances del fondo durante un encuentro con el coordinador de la comisión, Alejandro Daniel Acosta Aviña, así como con las regidoras Mireya Porras Armendáriz y Karla Michaeel Escalante Ramírez.

El funcionario detalló que estos recursos son enviados por la Federación a través del Gobierno del Estado y están destinados a financiar obras de alto impacto social orientadas a atender rezagos históricos en infraestructura urbana.

Entre los proyectos contemplados destaca la segunda etapa del parque norponiente en la zona de Anapra, para la cual se asignaron 160 millones de pesos, con el objetivo de ampliar este espacio recreativo en uno de los sectores con mayor demanda de áreas públicas.

También se proyecta la construcción de un puente vehicular en la avenida Valle del Sol y bulevar Juan Pablo II, obra para la cual se destinarán 150 millones de pesos, con el fin de mejorar la movilidad en una zona con alto flujo vehicular.

Además, el programa incluye 115 millones de pesos para pavimentación y rehabilitación de vialidades, así como 80 millones de pesos para trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad.

El plan de inversión contempla también 25 millones de pesos para la rehabilitación de 31 parques públicos, así como 15 millones de pesos para la rehabilitación del Centro Comunitario Los Arcos, ubicado en el suroriente de la ciudad.

“Este es un muy buen paquete de recursos, porque en el 2023 recibíamos por parte del Gobierno Federal 293 millones de pesos; ahora estamos hablando de 544 millones, casi es el doble de lo que teníamos hace tres años”, señaló el funcionario.

Las autoridades municipales indicaron que las obras previstas con estos recursos buscan mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Juárez, mediante proyectos de movilidad, espacios públicos y servicios comunitarios.

