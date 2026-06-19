Arrancan Ecología y CANACO fumigaciones contra garrapata en Riberas del Bravo

Publicidad - LB2 -

Las acciones buscan prevenir riesgos por rickettsia y se extenderán a distintas colonias de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología y empresas de control de plagas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) iniciaron una jornada de fumigación masiva contra la garrapata en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

El arranque fue encabezado por el presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien destacó la importancia de reforzar las acciones preventivas ante los riesgos asociados a la rickettsia.

“Pedimos a la ciudadanía que no se automediquen en caso de que se tenga una picadura de garrapata”.

- Publicidad - HP1

Las primeras fumigaciones se realizaron en el parque Lerma, el parque Indios Mártires de la Reforma Agraria y frentes de viviendas del sector, informó el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez.

El funcionario explicó que las brigadas acudirán posteriormente a colonias como Villas de Alcalá, Valle de Olivo, Barrio Nuevo, Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, Hacienda de las Torres, Felipe Ángeles, Tierra Nueva, Praderas del Sol, Colinas del Sur, Kilómetro 27 y México 68, entre otras.

El Gobierno Municipal mantiene disponible el servicio gratuito de fumigación, el cual puede solicitarse al número 656-756-7793.

Díaz Gutiérrez agregó que las empresas participantes ofrecerán 20 por ciento de descuento a quienes requieran atención urgente.

Durante las intervenciones también se distribuirán trípticos informativos con recomendaciones para identificar garrapatas, prevenir su presencia en viviendas y mascotas, y actuar correctamente en caso de mordedura.

Al inicio de la jornada asistieron representantes de CANACO, empresas de control de plagas y autoridades municipales de Protección Civil.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.