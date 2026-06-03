Aprueban regidores asignar nombre de Wistron a nueva vialidad

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La calle conectará De las Milpas con la prolongación Manuel J. Clouthier y facilitará la movilidad en una zona de actividad industrial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento aprobaron la asignación del nombre Wistron a una vialidad de reciente urbanización, luego de analizar la solicitud presentada por la empresa Wistron Infocomm México S.A. de C.V.

La decisión fue tomada durante una reunión en la que participaron el coordinador de la comisión, José Mauricio Padilla, el regidor Pedro Alberto Matus Peña y representantes de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

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La vialidad comprende un tramo de aproximadamente 750 metros lineales y conecta la calle De las Milpas con la prolongación Manuel J. Clouthier, en una zona de creciente actividad industrial y comercial.

La propuesta para nombrar la calle como Wistron fue presentada por la propia empresa, la cual promovió la solicitud ante las autoridades municipales conforme a los procedimientos establecidos para la asignación de nomenclatura urbana.

Durante el análisis del expediente, los integrantes de la comisión revisaron el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos correspondientes para la incorporación de la vialidad al sistema urbano de la ciudad.

El regidor Mauricio Padilla destacó que la compañía cumplió con las obligaciones relacionadas con la urbanización de la calle, infraestructura que actualmente es utilizada tanto por el tránsito vinculado a la operación de la empresa como por habitantes del sector.

La aprobación forma parte de los procesos municipales orientados a regular y actualizar la nomenclatura urbana, con el propósito de facilitar la identificación de vialidades y fortalecer el ordenamiento territorial en distintas zonas de Ciudad Juárez.

El dictamen será turnado al procedimiento correspondiente para su formalización dentro de los registros oficiales del municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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