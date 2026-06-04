Aprueba Comisión de Cultura apoyos para artistas juarenses durante junio

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Los recursos respaldarán la participación de creadores locales en actividades culturales dentro y fuera del país.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) participó en la reunión de la Comisión Edilicia de Cultura, donde fueron aprobados los apoyos económicos correspondientes al mes de junio para artistas y agrupaciones que representarán a Ciudad Juárez en distintos foros nacionales e internacionales.

La sesión fue coordinada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez y contó con la participación de la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, quien destacó la relevancia de impulsar el talento local mediante mecanismos que permitan fortalecer el desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

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Durante la reunión se acordó dar prioridad a quienes realizan por primera vez una solicitud de apoyo ante la comisión, con el objetivo de ampliar el acceso a estos estímulos y beneficiar a un mayor número de creadores juarenses.

Los recursos aprobados permitirán respaldar la participación de artistas en actividades relacionadas con disciplinas como poesía, danza, canto y otras expresiones culturales, tanto en escenarios nacionales como internacionales.

Las integrantes de la comisión, Luz Clara Cristo Sosa, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y la propia Mendoza Rodríguez, coincidieron en la importancia de distribuir los apoyos bajo criterios de equidad y transparencia, privilegiando proyectos con impacto en el fortalecimiento de la vida cultural de la ciudad.

Asimismo, se destacó la necesidad de garantizar que los recursos públicos destinados a la promoción cultural lleguen a iniciativas que contribuyan a proyectar el talento local y ampliar las oportunidades de desarrollo para las y los artistas juarenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal y el IPACULT buscan fortalecer la presencia de Ciudad Juárez en distintos espacios culturales, al tiempo que promueven el crecimiento y la profesionalización de la comunidad artística local.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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