Aprueba Cabildo acciones ambientales y reconocimiento póstumo a Juan Gabriel

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El Ayuntamiento avaló reactivar agentes ecológicos, integrar consejeros ciudadanos y entregar Las Llaves de la Ciudad al Divo de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez celebró la sesión ordinaria de Cabildo número 46, en la que fueron aprobados diversos acuerdos relacionados con medio ambiente, participación ciudadana, reconocimientos públicos y apoyos a organismos locales.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel, junto con las y los integrantes del Cabildo, quienes avalaron la reactivación del programa de Agentes Ecológicos a cargo de la Dirección de Ecología.

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La medida busca fortalecer las labores de vigilancia, inspección, prevención y atención de reportes ciudadanos en materia ambiental, ante problemáticas como tiraderos clandestinos, quema de basura, contaminación, afectaciones al arbolado urbano, ruido y malos olores.

La regidora Laura Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil, informó que también se aprobó la implementación de un medio digital para la recepción de denuncias ambientales, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional.

Ortiz Orpinel señaló que estas acciones forman parte del trabajo que el Gobierno Municipal ha impulsado para mejorar la calidad de vida de la población, entre ellas el programa “Juárez Amanece Limpio”, mediante el cual se realizan intervenciones integrales en colonias de la ciudad.

Durante la sesión también se designó a Olga Magdalena Hernández y Jorge Adrián Peralta como nuevos integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Juárez, luego de cumplir con los requisitos establecidos para el nombramiento.

El Cabildo aprobó además otorgar de manera póstuma el reconocimiento denominado “Las Llaves de la Ciudad” a Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, en reconocimiento a su aportación artística, cultural y humana a Ciudad Juárez.

La ceremonia está programada para el viernes 28 de agosto, a las 19:50 horas, en el escenario instalado a un costado del Museo de Juan Gabriel, en el marco del Quinto Festival Juangabrielísimo.

“Hoy, a 10 años de su fallecimiento, su legado continúa presente entre los juarenses y entre México y millones de personas que a través de su obra también conocen y reconocen a nuestra ciudad”.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, promovente del reconocimiento, destacó que la historia del artista está profundamente vinculada con Ciudad Juárez, donde construyó parte fundamental de su vida y comenzó su trayectoria musical.

En otros asuntos, el Ayuntamiento aprobó que el lunes 31 de agosto, a las 12:00 horas, la Comisión de la Juventud entregue el Premio Municipal de la Juventud MAASS 2026, dirigido a jóvenes destacados en los ámbitos académico, productivo, artístico, deportivo y altruista.

También se avaló otorgar el Reconocimiento a la Trayectoria de Vida 2026 en una sesión extraordinaria programada para el 26 de agosto, a las 11:00 horas.

Finalmente, el Cabildo aprobó apoyos económicos para Desarrollo Económico del Norte A.C., con el fin de realizar la Expo MRO 2026 y fortalecer la proveeduría local, así como para el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez A.C., destinado a la Semana de la Ingeniería Civil y otras actividades programadas durante el año.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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