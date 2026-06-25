Anuncia Inventec inversión de 450 millones de dólares en Ciudad Juárez

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La expansión contempla más de 6 mil nuevos empleos, 45 líneas de producción y mayor capacidad industrial en su campus Megasite.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos afirmó que Chihuahua ofrece certidumbre a los inversionistas, durante el anuncio de expansión de la empresa Inventec en Ciudad Juárez, proyecto que contempla una inversión de 450 millones de dólares y la creación de más de 6 mil nuevos empleos.

La mandataria estatal señaló que la decisión de la firma taiwanesa representa una muestra de confianza en la frontera, al considerar que existen condiciones para el crecimiento industrial, la generación de empleo y el desarrollo económico.

“Aquí existen las condiciones para construir el futuro.”

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El proyecto incluye la adquisición de un edificio de 36 mil metros cuadrados en un parque industrial, además de la construcción de 43 mil metros cuadrados adicionales dentro de su campus Megasite.

Inventec también contempla la compra de un terreno de 30 hectáreas para futuras expansiones, así como la instalación de 45 nuevas líneas de producción, con lo que fortalecerá su capacidad operativa en Ciudad Juárez.

Campos destacó que la confianza para atraer y mantener inversiones se construye con respeto al Estado de derecho, estabilidad laboral, certeza jurídica, instituciones sólidas y gobiernos comprometidos con la transparencia.

La gobernadora resaltó que Chihuahua se mantiene como líder nacional en la industria electrónica desde hace más de 15 años, además de ocupar los primeros lugares en exportaciones hacia Estados Unidos, lo que consolida a la entidad como uno de los motores económicos del país.

El vicepresidente global de Manufactura de Inventec, Arch Chen, señaló que la compañía ha consolidado en México una de sus principales plataformas de manufactura, sustentada en talento técnico y especializado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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