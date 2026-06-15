Analizan regidores aumentar sanciones por tirar basura y escombro en Ciudad Juárez

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La propuesta contempla multas más severas y mayores arrestos para quienes contaminen espacios públicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones conjuntas de Gobernación y de Servicios Públicos iniciaron el análisis de una propuesta para fortalecer el marco normativo municipal en materia de limpieza urbana, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes depositen basura, escombro o residuos de manera indebida en espacios públicos y privados.

Durante una reunión de trabajo participaron integrantes del Ayuntamiento, así como representantes de las direcciones de Ecología, Limpia, Protección Civil, Justicia Cívica y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes revisaron posibles modificaciones a los reglamentos vigentes.

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La coordinadora de la Comisión de Gobernación, Sandra Marbel Valenzuela Martínez, explicó que el proyecto busca actualizar las disposiciones relacionadas con la disposición de residuos y establecer medidas más estrictas para combatir prácticas que afectan la imagen urbana y el medio ambiente.

“La Comisión de Servicios Públicos solicitó este encuentro para que los integrantes del Ayuntamiento conozcan las modificaciones que se contemplan para el marco normativo y las sanciones económicas que podrían aplicarse a quienes contaminen la ciudad”, señaló la regidora.

Entre las medidas en estudio se encuentra el incremento de multas económicas y de horas de arresto para las personas que sean sorprendidas arrojando basura o escombro en la vía pública.

No obstante, los participantes coincidieron en que la iniciativa requiere un análisis detallado para garantizar que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de cada conducta y evitar posibles duplicidades legales.

Valenzuela Martínez destacó que no puede equipararse una infracción menor, como arrojar basura en la calle, con acciones de mayor impacto ambiental, como el abandono de residuos industriales o desechos químicos en terrenos baldíos o espacios públicos.

La revisión también busca asegurar que una misma conducta no sea sancionada por diferentes disposiciones normativas, lo que obligará a una evaluación jurídica más amplia antes de presentar una reforma definitiva.

Como parte del proceso, se integrarán mesas de trabajo con la participación de las distintas dependencias involucradas para construir una propuesta consensuada que fortalezca las herramientas municipales de vigilancia y sanción.

Las autoridades señalaron que el objetivo es generar mecanismos más efectivos para prevenir la contaminación urbana y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana en el manejo adecuado de residuos.

La discusión continuará en próximas reuniones antes de que la iniciativa sea presentada formalmente ante el Cabildo para su eventual aprobación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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