Analizan ampliar becas universitarias para más de 3 mil 400 jóvenes en Juárez

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El programa contempla un presupuesto cercano a los 13 millones de pesos para 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Juventud revisó los avances del Programa de Becas de Ingreso a la Universidad, con el objetivo de ampliar el apoyo a estudiantes que buscan continuar su formación profesional.

Durante la reunión, el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Osvaldo Rivas García, informó que ya se trabaja en la planeación del programa para este 2026, con la intención de superar la cobertura alcanzada el año anterior.

El programa busca fortalecer el acceso a la educación superior para jóvenes juarenses.

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Para este año se contempla un presupuesto cercano a 13 millones de pesos, con el cual se pretende beneficiar a más estudiantes, luego de que en 2025 se apoyó a aproximadamente 3 mil 400 jóvenes que ingresaron a universidades públicas.

Las autoridades indicaron que la convocatoria podría publicarse en el mes de mayo, por lo que se invitó a la población interesada a mantenerse atenta a los requisitos y fechas oficiales.

El apoyo estará dirigido a jóvenes de entre 17 y 29 años que hayan egresado o estén por concluir la preparatoria, sin requerir un promedio mínimo para participar.

Los lineamientos específicos del programa serán dados a conocer en la convocatoria, como parte de una estrategia municipal orientada a ampliar oportunidades educativas y reducir brechas de acceso a nivel superior.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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