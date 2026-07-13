Analiza Cabildo prórroga de contrato para fortalecer generación de energía limpia en Juárez

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La propuesta busca extender por 15 años el convenio con Biogás de Juárez para mantener el suministro de energía al alumbrado público y el aprovechamiento del gas metano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las comisiones edilicias de Servicios Públicos y Hacienda analizaron la propuesta para prorrogar por 15 años el contrato de suministro y consumo de energía eléctrica que el Municipio mantiene con Biogás de Juárez y sus empresas subsidiarias, iniciativa que será sometida a votación del Cabildo durante la presente semana.

El director general de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que el convenio original fue firmado en 2006 y que el suministro de energía inició formalmente en julio de 2013, por lo que su vigencia concluye este 13 de julio. Agregó que el contrato contempla la posibilidad de ampliar su duración si ambas partes están de acuerdo y existe viabilidad jurídica.

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El funcionario informó que la empresa ya presentó formalmente la solicitud de renovación y que el Municipio realizó un análisis técnico y legal para evaluar la continuidad del esquema.

Entre los principales beneficios del convenio, destacó que Biogás opera una planta de generación de 6.4 megawatts en el relleno sanitario y suministra electricidad al Municipio a un costo aproximadamente 10 por ciento menor que el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que representa ahorros para las finanzas municipales.

Además, señaló que la energía abastece actualmente 720 puntos de carga, destinados principalmente al sistema de alumbrado público de la ciudad.

Solís Kanahan indicó que el contrato también establece que Biogás entrega al Municipio el 15 por ciento de sus utilidades netas, una vez cubiertas sus obligaciones fiscales, tanto de la empresa principal como de sus subsidiarias.

Asimismo, resaltó que el proyecto permite aprovechar el gas metano generado en el relleno sanitario para producir energía eléctrica, reduciendo emisiones contaminantes y posibilitando la comercialización de certificados de carbono en mercados internacionales.

Durante la revisión del convenio, el funcionario informó que alrededor del 46 por ciento de las luminarias alimentadas con energía proveniente de biogás ya fueron plenamente identificadas y se encuentran en operación. Añadió que, de aprobarse la prórroga, se buscará reasignar algunos puntos de carga actualmente destinados a instalaciones sin medidor, como antenas y semáforos, para que la totalidad de la energía suministrada se utilice en el alumbrado de calles y parques.

En la sesión ordinaria de Cabildo, Solís Kanahan sostuvo que la propuesta es técnica y jurídicamente viable, y advirtió que cambiar de proveedor implicaría iniciar un nuevo proceso de licitación, instalar infraestructura adicional y tramitar nuevamente permisos ante las autoridades del sector energético.

Finalmente, destacó que Ciudad Juárez fue uno de los primeros municipios del país en implementar este modelo de generación eléctrica a partir de biogás y que actualmente es uno de los pocos gobiernos municipales que producen energía limpia mediante este esquema, además de participar desde 2012 en el mercado internacional de certificados de carbono.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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