Analiza Cabildo integración de consejos, reformas y prórroga de contrato con Biogás

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Regidores revisaron los asuntos que serán sometidos a votación en la próxima Sesión Ordinaria número 45 del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las y los integrantes del Cabildo de Ciudad Juárez analizaron los dictámenes y propuestas que serán votados durante la Sesión Ordinaria número 45, entre los que destacan la integración de diversos consejos consultivos, la creación de un reconocimiento para mujeres de la industria maquiladora, reformas a reglamentos municipales y la prórroga de un contrato relacionado con el aprovechamiento de biogás.

Durante la Sesión Previa de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, presentó los asuntos del orden del día, enfocados en temas de inclusión, participación ciudadana, movilidad humana, comunidades indígenas, medio ambiente y administración pública.

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Uno de los dictámenes propone emitir la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Municipio de Juárez. La coordinadora de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Dina Salgado Sotelo, señaló que el proceso busca conformar las consejerías ciudadanas mediante una convocatoria abierta y fortalecer la participación de este sector de la población.

Asimismo, las y los regidores revisaron la propuesta para crear el Premio Municipal a la Mujer Operativa Destacada en la Industria Maquiladora de Ciudad Juárez, impulsada por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez indicó que el reconocimiento pretende visibilizar la aportación de las trabajadoras al desarrollo de uno de los principales sectores económicos de la ciudad.

También se analizó la integración del Consejo Consultivo de Movilidad Humana, cuyos perfiles fueron evaluados por las comisiones de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, así como la conformación del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Municipio de Juárez.

Como parte de los asuntos generales, la Comisión de Servicios Públicos presentó una iniciativa para reformar diversos reglamentos municipales. El regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes explicó que las modificaciones alcanzan los reglamentos de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno; Ecología y Protección Civil; Aseo y Regeneración Urbana; Áreas Verdes y Silvicultura Urbana; y Vialidad y Tránsito. Por su parte, la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina señaló que la propuesta busca fortalecer las facultades de aplicación, incrementar las sanciones por contaminación ambiental, disposición inadecuada de residuos y tala ilegal, además de incorporar la reparación del daño ambiental.

Finalmente, el coordinador de la Comisión de Hacienda, Alejandro Daniel Acosta Ávila, presentó un punto de acuerdo para prorrogar por 15 años el contrato entre el Municipio y la empresa Biogás. El edil explicó que el convenio vigente, suscrito en 2006 y modificado en 2011, concluye este año, y sostuvo que la ampliación permitiría mantener beneficios como el suministro de energía eléctrica para una planta de hasta 6.4 megawatts, un descuento del 10 por ciento en el costo de la energía respecto a la Comisión Federal de Electricidad y la participación municipal del 15 por ciento de las utilidades anuales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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