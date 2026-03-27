Amplían becas municipales para tratamiento de adicciones en Ciudad Juárez

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Programa de Salud Municipal incrementará apoyos de 100 a 150 beneficiarios durante 2026

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Salud Pública sostuvo una reunión con personal de la Dirección General de Salud Municipal para conocer los alcances del programa de Becas de Atención Integral de las Adicciones, el cual será ampliado durante este año.

Durante la sesión, se informó que el programa pasará de 100 a 150 beneficiarios en 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a tratamientos para personas con problemas de consumo de sustancias.

Las becas están destinadas a cubrir directamente los costos del tratamiento, no se entregan recursos en efectivo a los beneficiarios.

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El coordinador médico de la dependencia, Jonathan Guillermo Garibo García, explicó que cada apoyo contempla un monto de 20 mil pesos, lo que representa un presupuesto aproximado de 3 millones de pesos para este ejercicio.

El esquema está enfocado principalmente en tratamientos residenciales, aunque también contempla atención ambulatoria dependiendo de la valoración médica de cada caso.

Las personas interesadas deben acudir al Centro de Salud Urbano B, donde un psicólogo determinará el tipo de tratamiento necesario, como parte del proceso de ingreso al programa.

Entre los requisitos se encuentran la presentación de documentos básicos como acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio y la presencia de un familiar o tutor responsable.

La recepción de solicitudes inició el pasado 23 de marzo.

Las autoridades municipales señalaron que este programa busca atender de manera integral el problema de las adicciones en la ciudad, facilitando el acceso a servicios especializados.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al número 656-472-6273 o acudir directamente al Centro de Salud Urbano B, ubicado en la colonia Portal del Roble.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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