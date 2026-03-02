Alerta Seguridad Vial sobre mensajes falsos de multas enviados por WhatsApp

Publicidad - LB2 -

Autoridades advierten que no realizan cobros mediante enlaces digitales ni amenazan con embargos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial emitió una alerta a la ciudadanía ante la circulación de mensajes falsos vía WhatsApp en los que se notifica sobre supuestas multas y se amenaza con el embargo de bienes si no se realiza un pago a través de un enlace digital.

La corporación informó que estos mensajes buscan engañar a las personas para que ingresen a un link y proporcionen datos personales o realicen depósitos, lo que podría derivar en fraudes o hackeo de información.

- Publicidad - HP1

Seguridad Vial aclaró que no utiliza enlaces enviados por aplicaciones de mensajería para el cobro de infracciones, por lo que esta modalidad no es válida ni forma parte de sus procedimientos oficiales.

Ante esta situación, se exhortó a la población a no acceder a los enlaces ni proporcionar información personal o bancaria, y a eliminar este tipo de mensajes para evitar ser víctima de estafa.

En caso de dudas sobre posibles adeudos, la dependencia recomendó acudir directamente al área de información de la Coordinación General de Seguridad Vial para verificar cualquier trámite de manera oficial.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.