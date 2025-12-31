Alcalde Cruz Pérez Cuéllar cierra el año con visitas a familias juarenses

Publicidad - LB2 -

El presidente municipal recorrió colonias Obrera y Barrio Alto para convivir con vecinos y llevar apoyos en la antesala de la cena de Fin de Año.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – En el último día del año, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar realizó un recorrido por las colonias Obrera y Barrio Alto, donde convivió de manera directa con familias juarenses en un encuentro marcado por la cercanía y el diálogo ciudadano, lejos de actos protocolarios o eventos públicos.

Durante la visita, el alcalde acudió a los hogares de María de Jesús López, Georgina Heredia y Rosa María Negrete, a quienes entregó insumos y apoyos para la cena de Fin de Año, además de compartir un espacio de conversación sobre sus tradiciones decembrinas y las expectativas para el nuevo ciclo que inicia.

El edil permaneció algunos minutos en cada vivienda, escuchando de primera mano historias personales, necesidades y planteamientos relacionados con el entorno comunitario, en un ejercicio de contacto directo que permitió a las familias expresar inquietudes y solicitudes sin intermediarios.

La presencia del presidente municipal llamó la atención de vecinos de las zonas aledañas, quienes se acercaron para saludarlo, solicitar fotografías y aprovechar el encuentro para plantear peticiones vinculadas al mejoramiento de sus colonias, principalmente en temas de servicios y apoyos sociales.

En uno de los encuentros, una familia solicitó respaldo para la obtención de una prótesis, ante lo cual el alcalde señaló que el caso será revisado para canalizarse a través del Sistema DIF Municipal, reiterando que “el gobierno debe estar para servir, especialmente cuando más se necesita”.

Con este recorrido, Cruz Pérez Cuéllar concluyó el año con una actividad centrada en la convivencia comunitaria, llevando no solo apoyos materiales, sino también tiempo y atención directa, en un gesto que refuerza la estrategia de cercanía territorial y contacto permanente con la población juarense.

