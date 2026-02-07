Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 7, 2026 | 12:29
InicioEstadoJuárez / El Paso

Ajusta JuárezBus horario sabatino de atención en CAM móviles y fijos

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Los Centros de Atención de Movilidad atenderán los sábados de 8:00 a 14:00 horas; entre semana no hay cambios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, ajustó el horario de atención de los Centros de Atención de Movilidad del sistema JuárezBus, tanto móviles como fijos, para los días sábado.

A partir de esta actualización, los CAM brindarán servicio los sábados de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites de credencialización y permitir a las y los usuarios realizar sus gestiones más temprano durante el fin de semana.

- Publicidad - HP1

La autoridad estatal informó que el horario de atención de lunes a viernes se mantiene sin modificaciones, operando de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en todos los puntos habilitados del sistema.

En los CAM, las personas adultas mayores, con discapacidad y pertenecientes a pueblos originarios pueden realizar la emisión o reposición de la tarjeta preferencial, con un costo de 30 pesos, mientras que la renovación no tiene costo. Asimismo, se encuentra disponible el trámite de la tarjeta general para el resto de las y los usuarios.

Con este ajuste, el sistema JuárezBus busca mejorar la calidad de la atención y ampliar la disponibilidad de sus servicios de movilidad, en beneficio de la población que utiliza el transporte público en la ciudad.

Para mayor información sobre ubicaciones y trámites, las y los usuarios pueden comunicarse vía WhatsApp al número (656) 852-73-84, correspondiente a la línea de atención del JuárezBus.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Entrega Alcalde Cabada primeros 111 Cuartos Independientes

Otras 2 mil 500 habitaciones serán construidas en lo que resta del 2017
En la Salud

¿Por qué algunos latinos en EE. UU. se muestran reacios a vacunarse contra COVID-19?

Anuncios, campañas, promociones, y hasta regalos se han ofrecido y presentado para incentivar la...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.