Ajusta JuárezBus horario sabatino de atención en CAM móviles y fijos

Los Centros de Atención de Movilidad atenderán los sábados de 8:00 a 14:00 horas; entre semana no hay cambios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte, ajustó el horario de atención de los Centros de Atención de Movilidad del sistema JuárezBus, tanto móviles como fijos, para los días sábado.

A partir de esta actualización, los CAM brindarán servicio los sábados de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el objetivo de facilitar el acceso a los trámites de credencialización y permitir a las y los usuarios realizar sus gestiones más temprano durante el fin de semana.

La autoridad estatal informó que el horario de atención de lunes a viernes se mantiene sin modificaciones, operando de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en todos los puntos habilitados del sistema.

En los CAM, las personas adultas mayores, con discapacidad y pertenecientes a pueblos originarios pueden realizar la emisión o reposición de la tarjeta preferencial, con un costo de 30 pesos, mientras que la renovación no tiene costo. Asimismo, se encuentra disponible el trámite de la tarjeta general para el resto de las y los usuarios.

Con este ajuste, el sistema JuárezBus busca mejorar la calidad de la atención y ampliar la disponibilidad de sus servicios de movilidad, en beneficio de la población que utiliza el transporte público en la ciudad.

Para mayor información sobre ubicaciones y trámites, las y los usuarios pueden comunicarse vía WhatsApp al número (656) 852-73-84, correspondiente a la línea de atención del JuárezBus.

