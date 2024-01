Agradecen vecinos la atención de la J+ en Jornada de Intervención

Publicidad - LB2 -

Con el agradecimiento de los vecinos que se acercaron a buscar descuentos y realizar trámites diversos, la J+ concluyó este miércoles los trabajos de la Jornada de Intervención Somos Nosotros en la parte norte de la colonia Azteca.

Ciudad Juárez, Chih .– Mayra Alvídrez, quien desde hace dos años reside en esa colonia, declaró: “vine a arreglar porque me estaba saliendo mucho de agua y sí me atendieron al cien por ciento. Me voy muy contenta porque sí me hicieron un descuento del 45% y me quedó muy accesible el pago”.

Sobre las Jornadas, una iniciativa del director ejecutivo, Sergio Nevárez, para acercar los servicios de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez a las personas hasta su colonia, dijo que “es excelente porque aparte que nos ahorran tiempo, nos dan gratas noticias de pagar menos. En lo que tengo viviendo aquí, sinceramente no había visto estos servicios, nomás hasta ahora”.

En el mismo sentido opinó David Contreras Rivas, quien agradeció a la J+ por estas Jornadas de Intervención y pidió que continúen así. “Me parece bien. Qué bueno que hagan esto porque así le sirve a uno para no tener que ir a hacer filas allá en la Junta. Vine a que me rebajaran un poco el recibo de una casa de mi mamá que falleció y ya se había elevado porque estaba sola la casa y no se pagaba y me hicieron una rebaja como de mil 800”, opinó.

“Hasta que se acordaron de nosotros. Llevo 40 años viviendo en la colonia y no habían venido a hacer estos trabajos. Estuvieron hace poco, pero allá en el parque”, aseguró la señora Armida Mata, quien también agradeció las labores realizadas en esta 16ª Jornada de Intervención que benefició a aproximadamente 3,440 habitantes de la colonia Azteca.

Entre los trabajos realizados, se le dio mantenimiento a 490 metros de la red de alcantarillado, se limpiaron 10 pozos de visita y se atendieron siete reportes de alcantarillado recibidos en el Centro de Atención Telefónica (CAT).

Por parte del Departamento de Agua Potable, se atendieron 15 tomas tapadas, mientras que el Departamento de Operaciones atendió ocho fugas, cambió una llave de paso y ocho medidores, además que se instalaron 30 medidores más.

Finalmente, se realizaron labores de bacheo y se hicieron trabajos de deshierbe y limpieza en la Escuela Primaria Federal Lázaro Cárdenas.

