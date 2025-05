Advierte CANACINTRA que Ciudad Juárez no está lista para redirigir cruce comercial a Guadalupe-Tornillo

Publicidad - LB2 -

La presidenta del organismo industrial advierte rezago en infraestructura para atender impacto del cierre de BOTA

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta de CANACINTRA en Ciudad Juárez, Isela Molina, advirtió que la ciudad no está preparada en términos de infraestructura para redirigir el tráfico comercial al cruce internacional Guadalupe-Tornillo, ante el inminente cierre del puente BOTA (Bridge of the Americas).

En entrevista, Molina reiteró la postura del organismo industrial: “Nos hemos pronunciado totalmente en contra del cierre comercial de BOTA. No nos hemos dado por vencidos”, expresó, refiriéndose a la decisión que, a su parecer, parece difícil de revertir, pero que aún puede abrir oportunidades de gestión si se actúa con estrategia.

La líder empresarial destacó que actualmente no existen condiciones técnicas ni logísticas para trasladar el volumen de tránsito de camiones a otros puntos fronterizos como Guadalupe-Tornillo o Zaragoza. “No estamos listos con infraestructura para relocalizar los camiones que cruzan por BOTA”, subrayó.

En ese sentido, Molina llamó a las autoridades y al sector industrial a trabajar desde ahora en planes alternativos: “Ya tenemos que estar trabajando en el plan A, plan B y plan C”, dijo, subrayando la urgencia de establecer rutas viables para mitigar los efectos económicos y logísticos que esta medida tendrá sobre la economía fronteriza.

El cierre del BOTA, uno de los cruces más importantes para el comercio internacional en Ciudad Juárez, ha generado fuerte preocupación entre transportistas, maquiladoras y organismos empresariales, debido al impacto en tiempos de traslado, costos logísticos y competitividad regional.

CANACINTRA reiteró su disposición para colaborar con los tres niveles de gobierno en el diseño de estrategias que garanticen la continuidad operativa de las cadenas de suministro.