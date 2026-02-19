Presenta Canacintra “Plan Juárez” para reactivar economía y crear clúster tecnológico

Publicidad - LB2 -

Propuesta plantea alinear política social e industrial y priorizar cinco sectores estratégicos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) presentó el “Plan Juárez”, una estrategia orientada a vincular la política social con una política industrial regional para fortalecer el empleo, elevar la competitividad y consolidar a la ciudad como un clúster económico con proyección global.

El presidente del organismo en Ciudad Juárez, Carlos Noé, expuso que el desarrollo industrial debe atender la realidad social de la frontera, particularmente en un contexto marcado por ajustes en la dinámica económica internacional.

“Necesitamos que la agenda pública guíe a la industria local”, señaló. “No basta con producir; debemos generar condiciones para que el crecimiento impacte directamente en la calidad de vida de las familias juarenses”, agregó.

- Publicidad - HP1

El programa identifica cinco sectores estratégicos: energía y equipo relacionado; tecnología e infraestructura para centros de datos; almacenamiento de datos; inteligencia artificial; y desarrollo de aplicaciones. La propuesta busca adaptar a la industria local a la economía digital y aprovechar la cercanía geográfica con Estados Unidos como ventaja competitiva.

Carlos Noé explicó que el crecimiento de la inteligencia artificial demandará no solo desarrollo de software, sino infraestructura energética y equipamiento especializado, lo que abre oportunidades para empresas vinculadas al sector eléctrico y tecnológico.

Bajo el concepto “Camino a la Evolución Industrial”, el plan se estructura en tres ejes de acción —gobierno, academia y empresarios— además de un componente externo relacionado con el cumplimiento de tratados comerciales. El dirigente destacó la necesidad de incorporar a la educación como eje central, impulsando la digitalización y la formación de talento.

Asimismo, planteó regionalizar las estrategias industriales, considerando las diferencias entre el norte, el Bajío y el sur-sureste del país, y adaptar el marco regulatorio para fortalecer el contenido nacional y proteger a la industria mexicana.

El proyecto contempla la consolidación de un clúster de manufactura y tecnología en Ciudad Juárez, con coordinación público-privada y posible respaldo de esquemas de financiamiento para empresas locales. La intención, indicó, es que la estrategia trascienda periodos de gestión y se consolide como una política de largo plazo para posicionar a Juárez en la economía del conocimiento.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.