Acusa PAN revanchismo político ante posible embargo de sus oficinas en Juárez

Dirigencia local señala que advertencia del Ayuntamiento responde a señalamientos contra el alcalde.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Ulises Pacheco, calificó como “revanchismo político” la advertencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar sobre un posible embargo del edificio del partido por adeudos en el pago del impuesto predial, al considerar que se trata de una reacción a señalamientos recientes contra el presidente municipal y su entorno familiar.

El líder panista sostuvo que la postura del Gobierno Municipal no obedece a un interés genuino de recaudación, sino a una respuesta directa a la difusión pública de presuntas irregularidades relacionadas con corrupción, nepotismo y conflicto de intereses en la actual administración.

“Lleva cinco años como alcalde y resulta que, después de que exhibimos su corrupción familiar, ahora se pone en modo recaudador con el PAN”, declaró.

Pacheco afirmó que el adeudo del predial no es un tema nuevo ni oculto, y recordó que desde el 21 de septiembre de 2025 la dirigencia estatal del partido había informado que en el presupuesto 2026 se buscaría regularizar los pagos, por lo que consideró innecesarias y desproporcionadas las advertencias de un eventual remate del inmueble.

El dirigente local acusó que el alcalde pretende desviar la atención pública de los señalamientos en su contra utilizando al PAN como blanco político, lo que, dijo, profundiza la confrontación entre el Gobierno Municipal y la oposición.

“No evadimos nuestras responsabilidades fiscales, pero exigimos que el Ayuntamiento actúe con legalidad y sin sesgos políticos”, sostuvo.

Finalmente, Pacheco aseguró que el partido dará seguimiento institucional al tema para evitar que se utilice como mecanismo de presión o venganza política, al tiempo que reiteró la disposición del PAN para cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.

