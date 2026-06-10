Acerca Médico a tu Puerta atención gratuita a personas con movilidad limitada

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El programa municipal brinda consultas, medicamentos y seguimiento médico directamente en los hogares de pacientes vulnerables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa Médico a tu Puerta, operado por la Dirección General de Centros Comunitarios, continúa ofreciendo atención médica gratuita a personas que enfrentan dificultades para trasladarse a una unidad de salud o que permanecen postradas en cama debido a diversas condiciones médicas.

Uno de los beneficiarios es Vicente Barba Félix, de 63 años de edad y habitante de la colonia Anáhuac, quien ha recibido consultas médicas, medicamentos y atención psicológica directamente en su domicilio como parte de esta estrategia municipal.

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De acuerdo con el expediente clínico presentado por la dependencia, el paciente padece hipertensión, diabetes, ansiedad y depresión, enfermedades que requieren monitoreo constante y limitan su capacidad de desplazamiento.

“A mis 63 años todavía le hago la lucha por trabajar. Viene la psicóloga a darme atención y me han llevado medicinas en varias ocasiones. Apenas ayer me trajeron medicamentos para la diabetes, la presión, el colesterol y los dolores de espalda”, comentó.

El beneficiario destacó que el acompañamiento médico le ha permitido mantener el control de sus padecimientos y recibir seguimiento permanente sin necesidad de salir de casa.

El médico Miguel Loaiza, integrante del programa, explicó que además de las consultas se realizan acciones de orientación y gestión de apoyos complementarios para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Es un paciente que tiene enfermedades que le impiden desplazarse con facilidad. En el programa Médico a tu Puerta hay mucha ayuda disponible, pero lamentablemente muchas personas aún no la conocen. Nuestro objetivo es mejorar su calidad de vida, apoyarlos con medicamentos y orientarlos sobre los cambios necesarios para el cuidado de su salud”, señaló.

El especialista agregó que durante las visitas también se canalizan solicitudes para la obtención de apoyos funcionales como bastones, sillas de ruedas u otros recursos que faciliten la movilidad de los beneficiarios.

Por su parte, el coordinador médico de Centros Comunitarios, Héctor Lara, destacó que el servicio se ofrece sin costo para los usuarios y está enfocado en personas con movilidad reducida o condiciones de salud que dificultan su traslado.

Además de la atención médica y psicológica, el programa evalúa otras necesidades de los pacientes para gestionar apoyos especializados, incluyendo posibles intervenciones quirúrgicas cuando las condiciones de salud lo requieren.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que las personas interesadas en solicitar el servicio o conocer las rutas de las brigadas médicas pueden comunicarse al teléfono 656-737-0710, extensión 72505.

Médico a tu Puerta forma parte de las estrategias municipales de atención comunitaria orientadas a acercar servicios de salud a sectores vulnerables y mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan barreras para acceder a la atención médica convencional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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