Invitan a participar en eventos deportivos del FITA Chihuahua 2026 este fin de semana

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Duatlón Invernal y competencia de ciclismo de montaña se realizarán este domingo en Chihuahua y La Cruz.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo invitó a la ciudadanía a participar en los eventos deportivos del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, programados para este fin de semana en distintos puntos del estado.

Como parte del calendario, el próximo domingo 12 de abril se llevará a cabo el Duatlón Invernal en la Unidad Deportiva Sur de la ciudad de Chihuahua, donde se prevé la participación de alrededor de 120 competidores en una prueba que combina ciclismo y carrera pedestre.

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De manera simultánea, el municipio de La Cruz será sede de la competencia La Cruz MTB, enfocada en ciclismo de montaña, la cual reunirá a cerca de 220 participantes en un recorrido por escenarios naturales de la región.

Ambas actividades forman parte del programa FITA Chihuahua, una estrategia que durante más de tres décadas ha impulsado el turismo de aventura y la promoción de destinos naturales en la entidad.

Las autoridades destacaron que estos eventos no solo fomentan la actividad física, sino que también generan derrama económica y posicionan a Chihuahua como un referente en deportes al aire libre.

El calendario completo de actividades se encuentra disponible en plataformas oficiales, junto con información adicional para participantes y público interesado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la oferta turística y deportiva, promoviendo la participación ciudadana en experiencias recreativas y de contacto con la naturaleza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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