Invita SIDE a participar en el Premio Chihuahua Emprende 2026

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Convocatoria ofrece bolsa de 750 mil pesos para proyectos innovadores y de impacto social en el estado

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), lanzó la convocatoria del Premio Chihuahua Emprende 2026, dirigida a personas y empresas con proyectos que generen impacto económico y social en la entidad.

La convocatoria estará vigente hasta el 31 de agosto y contempla una bolsa total de 750 mil pesos, con premios de 100 mil pesos para el primer lugar y 50 mil para el segundo en cada una de las cinco categorías.

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El titular de SIDE, Ulises Alejandro Fernández, destacó que este programa busca fortalecer el ecosistema emprendedor y llevar los proyectos locales a una etapa de consolidación.

“Queremos que más emprendedores participen en esta nueva edición. Este premio es una base para impulsar sus proyectos y llevarlos al siguiente nivel”.

El certamen incluye las categorías de Emprendimiento Visionario, Tradicional, Mujer Emprendedora, Sostenible e Impacto Social, enfocadas en reconocer iniciativas innovadoras, con valor agregado o con beneficios para comunidades vulnerables.

Las propuestas deberán contar con un máximo de cinco años de operación en el estado y pasar por un proceso de evaluación que incluye revisión documental, análisis técnico y selección final por especialistas.

El director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Jesús Guillermo Quintana Chávez, subrayó que este tipo de iniciativas representan una herramienta para detonar desarrollo económico y transformación social en las comunidades.

Por su parte, beneficiarios de ediciones anteriores han señalado que el programa funciona como un impulso clave para el crecimiento de sus negocios, al facilitar visibilidad, acompañamiento y recursos.

El registro se realiza en línea mediante la plataforma habilitada por el Gobierno del Estado, como parte de las estrategias para impulsar la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial en Chihuahua.

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