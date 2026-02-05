Imparte SFP primer taller comunitario de contraloría social en Norogachi

Publicidad - LB2 -

Capacitan a integrantes rarámuri para vigilar el uso de recursos públicos en programas educativos.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de la Función Pública (SFP) impartió el Primer Taller de Contraloría Social en la comunidad de Norogachi, municipio de Guachochi, dirigido a integrantes de los comités del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), como parte de las acciones para fortalecer la participación ciudadana en la Sierra Tarahumara.

En la jornada participaron 22 beneficiarias y beneficiarios del programa, en su mayoría integrantes de la comunidad rarámuri, quienes se reunieron para conocer los mecanismos mediante los cuales pueden involucrarse de manera organizada en la vigilancia de los apoyos públicos que reciben en sus localidades.

- Publicidad - HP1

Durante el taller se explicó la metodología de la contraloría social, enfocada en que la ciudadanía aprenda a verificar el uso adecuado de los recursos públicos, la correcta ejecución de obras y acciones, así como el desempeño de las y los servidores públicos vinculados a los programas sociales.

La capacitación tuvo como finalidad brindar herramientas prácticas y accesibles, que permitan a las comunidades prevenir y combatir posibles irregularidades, fortaleciendo la transparencia desde el ámbito local y comunitario.

De acuerdo con la SFP, la contraloría social es un instrumento clave para el ejercicio de los derechos ciudadanos, ya que promueve la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en el seguimiento de programas públicos, particularmente en regiones con alta dispersión geográfica y condiciones de vulnerabilidad.

Estas acciones forman parte de una estrategia para acercar la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas a los pueblos originarios, respetando su organización comunitaria y fortaleciendo su participación informada.

La Secretaría de la Función Pública refrendó su compromiso de continuar impulsando la participación ciudadana en los municipios de la Sierra Tarahumara, mediante talleres y capacitaciones que fortalezcan la transparencia y el control social desde las propias comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.