Hallan sin vida a Kenia Anayeli, estudiante de 14 años, en Guadalupe y Calvo

Comunidad escolar lamenta asesinato de Kenia Anayeli; Fiscalía investiga el caso



Guadalupe y Calvo, Chih. (ADN/Staff) Una adolescente de 14 años, identificada como Kenia Anayeli, fue localizada sin vida en la comunidad de El Indio, en el municipio de Guadalupe y Calvo, al sur del estado de Chihuahua.

De acuerdo con información publicada por medios locales, el hallazgo ocurrió en dicha localidad serrana, donde autoridades acudieron tras el reporte del cuerpo de una menor. La víctima presentaba huellas de violencia, por lo que el caso fue catalogado como un hecho doloso y se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado.

La zona, ubicada en la región serrana, ha enfrentado en los últimos años diversos problemas relacionados con la inseguridad. Elementos de seguridad realizaron el aseguramiento del área para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Informaron que la comunidad escolar de la telesecundaria donde estudiaba Kenia Anayeli expresó su consternación por lo ocurrido. A través de mensajes y muestras públicas de duelo, docentes y compañeros lamentaron la ejecución de la menor y exigieron justicia.

La institución educativa destacó que Kenia era estudiante del plantel y manifestaron solidaridad con la familia ante el trágico suceso. En redes sociales circularon mensajes de despedida y llamados a las autoridades para esclarecer el crimen.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

El hecho ha generado indignación en la región y reavivado el llamado de la ciudadanía para reforzar la seguridad en la zona serrana del estado.