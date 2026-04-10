Exige diputada soluciones reales para el campo y rechaza simulaciones en Chihuahua

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Legisladora del PAN advierte crisis por sequía y altos costos en el sector agrícola.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Partido Acción Nacional, Yesenia Reyes, exigió desde el Congreso del Estado acciones concretas para atender la crisis que enfrenta el campo chihuahuense, marcada por la sequía, el incremento en los costos de producción y condiciones adversas para los productores.

Durante su intervención en el Pleno, la legisladora señaló que el sector requiere respuestas efectivas y no planteamientos alejados de la realidad, en un contexto donde la falta de agua ha agravado la situación en distintas regiones de la entidad.

“Al campo se le escucha de frente, no cuando conviene. Las y los productores merecen respeto, empatía y resultados”.

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Reyes se refirió a la propuesta de implementar esquemas de exención en el pago de casetas de peaje, conocida como tarifa cero, dirigida a productores agrícolas, transportistas y vehículos de uso agropecuario, subrayando que cualquier medida debe aplicarse de manera equitativa tanto en carreteras estatales como federales.

La diputada destacó que su grupo parlamentario ha mantenido contacto directo con productores, al tiempo que recordó un encuentro previo en el Congreso con representantes del sector para abordar la problemática del agua.

En ese sentido, cuestionó la ausencia de legisladores de Morena en dicho diálogo, al señalar que únicamente enviaron a un representante, sin atender de fondo las demandas planteadas por los productores.

Asimismo, indicó que el Gobierno del Estado ha impulsado acciones como el Programa de Apoyos Preferenciales en casetas estatales, el cual ha beneficiado a más de 15 mil personas vinculadas al sector agrícola.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a sus homólogos a priorizar el bienestar del campo por encima de intereses políticos, en un escenario donde la actividad agropecuaria continúa siendo clave para la economía de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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