Exige Arturo Medina rehabilitar carretera federal hacia Guachochi

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El coordinador de la bancada del PRI pidió al Gobierno Federal atender el deterioro de los tramos carreteros que comunican con el municipio serrano.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, presentó un exhorto para solicitar al Gobierno Federal la rehabilitación de los tramos federales de la carretera que comunica con Guachochi, al considerar que su deterioro afecta la movilidad, la seguridad y el desarrollo económico de la región.

Durante la sesión del Congreso del Estado realizada en Guachochi, el legislador afirmó que, mientras el Gobierno del Estado ha avanzado en la rehabilitación de los tramos bajo su responsabilidad, corresponde a la Federación atender la infraestructura carretera de jurisdicción federal.

“Hoy, desde Guachochi, levantamos la voz para exigir que el Gobierno Federal deje de darle la espalda a la Sierra Tarahumara. No se trata de una petición política, sino de una necesidad urgente para miles de familias que todos los días transitan por una carretera que se encuentra en condiciones inaceptables.”

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Medina señaló que las malas condiciones de la vía elevan los costos de transporte, dificultan el traslado de mercancías y productos regionales, además de limitar el potencial turístico y productivo de la Sierra Tarahumara.

Asimismo, sostuvo que el deterioro de la carretera incrementa el riesgo de accidentes y complica la atención de emergencias, al afectar el desplazamiento de ambulancias, corporaciones de seguridad y unidades de protección civil.

“La conectividad carretera no es un lujo; es una condición indispensable para el desarrollo.”

El diputado reiteró el llamado al Gobierno Federal para destinar recursos a la rehabilitación integral de los tramos federales que conducen a Guachochi, con el propósito de mejorar la conectividad, fortalecer la actividad económica y ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por esta región de la Sierra Tarahumara.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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