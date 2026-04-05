Exhorta Protección Civil a extremar precauciones por lluvias y vientos en Chihuahua

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Frente frío 43 provocará descenso de temperaturas en las próximas 48 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias, vientos y descenso de temperaturas, derivado del paso del frente frío número 43 en la entidad.

El fenómeno meteorológico generará un enfriamiento generalizado durante las próximas 48 horas, con mayor impacto en las zonas norte y serrana del estado, donde se esperan las condiciones más severas.

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“Se exhorta a la población a extremar precauciones para evitar contratiempos”

Para este domingo, se prevé un ambiente de fresco a templado, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados centígrados en Ciudad Juárez, mientras que en otras regiones del estado oscilarán entre los 16 y 21 grados.

En cuanto a precipitaciones, se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos, principalmente en municipios del sur como Santa Bárbara y Coronado, así como precipitaciones menores en ciudades como Juárez, Chihuahua, Delicias y Parral, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

“Las lluvias podrían incluir actividad eléctrica y posible caída de granizo”

Para el lunes, se anticipa un descenso más marcado en las temperaturas, con mínimas de hasta 0 grados centígrados en zonas serranas, mientras que en municipios como Ciudad Juárez y Parral se prevén registros cercanos a los 10 grados.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, usar con precaución los sistemas de calefacción y mantenerse informada a través de canales oficiales, además de reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

La dependencia reiteró que mantiene monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en el estado, ante posibles variaciones derivadas de este sistema frontal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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