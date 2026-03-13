Escucha Morena exigencia ciudadana para elegir regidores mediante voto directo en Chihuahua

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Legisladores del partido participaron en una audiencia pública donde ciudadanos pidieron aplicar este modelo para el proceso electoral 2026-2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Diputados del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado participaron en la segunda Audiencia Pública sobre la Elección Directa de Regidurías, un ejercicio de diálogo en el que ciudadanos, colectivos y organizaciones sociales expusieron su postura a favor de implementar este mecanismo en los municipios de Chihuahua.

Durante el encuentro, los participantes plantearon la necesidad de aprobar el transitorio que obligaría a reglamentar y aplicar la elección directa de regidores en el proceso electoral 2026-2027, con el argumento de fortalecer la representación ciudadana en los ayuntamientos.

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El coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, recordó que su grupo parlamentario ha impulsado desde hace tiempo iniciativas para establecer este modelo de elección, el cual —señaló— surgió originalmente como una propuesta ciudadana.

“La última está presentada el 6 de enero aquí en el Congreso, donde coincidimos en mucho en la demarcación territorial, que nos parece importante que un regidor emerja de una representación de una demarcación, viva allí y responda a la ciudadanía”.

El legislador explicó que la propuesta contempla dividir los municipios en demarcaciones territoriales, con el fin de que cada regidor represente directamente a una zona específica y rinda cuentas a los habitantes de ese sector.

Estrada Sotelo añadió que este esquema abriría la posibilidad de participación a liderazgos comunitarios, sociales, académicos o empresariales, incluso a quienes no desean competir bajo las siglas de un partido político.

Durante la audiencia, la diputada María Antonieta Pérez Reyes criticó la postura de legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano por no respaldar la elección directa de regidores, una propuesta que —dijo— surgió desde hace más de una década desde la sociedad civil.

Asimismo, el diputado Óscar Avitia cuestionó lo que calificó como incongruencia política al impulsar propuestas para reducir la edad de votación a 16 años mientras, afirmó, se limita la posibilidad de que jóvenes y ciudadanos elijan directamente a sus representantes municipales.

En el encuentro también se señaló la ausencia de la mayoría de los diputados del PAN, con excepción del legislador Carlos Olson. Integrantes de colectivos ciudadanos colocaron fotografías recortadas de los legisladores ausentes como forma de manifestación ante lo que consideraron falta de atención al tema.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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