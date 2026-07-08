Entrega Memo Ramírez primer bloque de obras gestionadas para municipios del sur de Chihuahua

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Las obras de pavimentación representan una inversión superior a 13.1 millones de pesos en El Tule, Huejotitán y Valle de Allende.

El Tule, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local del PRI y presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, encabezó la entrega del primer bloque de obras públicas gestionadas ante el Gobierno del Estado para los municipios de El Tule, Huejotitán y Valle de Allende, con una inversión superior a los 13.1 millones de pesos.

Acompañado por los alcaldes Juan García, de El Tule; Rogelio Rodríguez Arostegui, de Huejotitán, y Rafael “Faylo” Payán, de Valle de Allende, el legislador recorrió las vialidades concluidas, resultado de la coordinación entre el Congreso del Estado, el Gobierno estatal y los ayuntamientos.

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Las obras corresponden a proyectos de pavimentación gestionados para atender solicitudes de habitantes de la región, con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y conectividad en estas comunidades.

“Cada obra terminada representa una necesidad atendida y una mejor calidad de vida para cientos de familias.”

Ramírez afirmó que la conclusión de estos proyectos refleja el cumplimiento de los compromisos asumidos con la ciudadanía y destacó que la gestión de recursos públicos debe traducirse en beneficios tangibles para las comunidades del Distrito 21.

El legislador también reconoció la colaboración de los gobiernos municipales para concretar las obras y señaló que la coordinación institucional ha permitido avanzar en proyectos de infraestructura para la región sur del estado.

Asimismo, informó que este corresponde al primer paquete de obras concluidas, mientras que un segundo bloque de proyectos destinados a los municipios de Matamoros, San Francisco del Oro y Valle del Rosario continúa en ejecución y será entregado una vez que finalicen los trabajos.

“Nuestro compromiso no termina cuando se gestionan los recursos; regresamos para entregar resultados y seguir construyendo un mejor futuro para las y los chihuahuenses.”

Finalmente, Guillermo Ramírez aseguró que continuará recorriendo los municipios del Distrito 21 para supervisar las obras en desarrollo e impulsar nuevas gestiones de infraestructura en beneficio de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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