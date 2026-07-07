Acusa Alfredo Chávez contradicción del Gobierno Federal por caso de “El Mayo” Zambada

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PAN en el Congreso de Chihuahua cuestionó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención del líder del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, Alfredo Chávez, criticó la postura del Gobierno Federal respecto a la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, al considerar que el reclamo realizado a Estados Unidos por el operativo refleja contradicciones en la actuación de la administración federal.

El legislador cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestara inconformidad por no haber sido informada previamente sobre la captura del presunto líder criminal, al tiempo que señaló que el Gobierno Federal debe responder a los señalamientos relacionados con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“¿Cómo le iban a informar al gobierno cuando es evidente la colusión de Morena, Rocha Moya, un narcopolítico con todos los grupos delincuenciales de Sinaloa?”

- Publicidad - HP1

Chávez sostuvo que el tema adquiere relevancia nacional debido al contexto de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, así como por las discusiones comerciales que mantienen ambos países.

El coordinador parlamentario afirmó que el Gobierno Federal debe explicar las razones de su postura frente al operativo y responder a los cuestionamientos que, desde su perspectiva, existen en torno al caso y a las acusaciones dirigidas contra Rocha Moya.

“Hoy la presidenta Sheinbaum confirmó el narcopacto.”

El diputado panista aseguró que existe una contradicción entre el discurso de defensa de la soberanía nacional y la falta de respuestas sobre los señalamientos políticos relacionados con el caso, por lo que reiteró su llamado a que el Gobierno Federal aclare su posición respecto a la detención de “El Mayo” Zambada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.