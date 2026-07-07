Exige diputada María Antonieta Pérez castigo para responsable de atropellamiento en el Puente Libre

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La legisladora pidió que la FGR investigue el caso y garantice que el conductor enfrente las consecuencias legales por la muerte del menor Gerardo Pablo.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).- La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, exigió que se aplique todo el peso de la ley contra el conductor presuntamente responsable del atropellamiento en el que perdió la vida Gerardo Pablo, un adolescente de 13 años, en las inmediaciones del Puente Libre de Ciudad Juárez.

La legisladora calificó el hecho como una consecuencia de la conducta de quienes buscan incorporarse de manera ilegal a las filas del cruce internacional, una práctica que, afirmó, representa un riesgo constante para peatones y automovilistas.

“No fue un accidente inevitable; fue el costo de una conducta prepotente que hoy ha cobrado la vida de un jovencito valioso. La muerte de Gerardo Pablo no se va a convertir en una estadística más”, expresó.

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Pérez Reyes sostuvo que corresponderá a las autoridades federales determinar las circunstancias del caso, aunque consideró que las investigaciones deberán esclarecer si el conductor intentó incorporarse de manera irregular a la fila del Puente Libre, circulaba a exceso de velocidad y abandonó el lugar sin auxiliar a la víctima.

La diputada recordó que desde 2024 incorporarse de forma indebida a las filas de los cruces internacionales constituye una falta grave de tránsito, sancionada con multas cercanas a los cinco mil pesos. No obstante, señaló que esta conducta continúa registrándose con frecuencia, pese al riesgo que implica para la seguridad de la población.

Asimismo, afirmó que quienes realizan este tipo de maniobras no solo incumplen las disposiciones de tránsito, sino que ponen en peligro la integridad de quienes transitan por la zona de los puentes internacionales.

“Hoy lo más importante es que la Fiscalía General de la República investigue con absoluta objetividad y que, ante la obvia responsabilidad penal, el abusón enfrente todas las consecuencias que establece la ley. La familia de Gerardo Pablo merece justicia, y Ciudad Juárez merece que estas conductas dejen de tolerarse”, señaló.

La legisladora informó que dará seguimiento al desarrollo de las investigaciones y buscará mantener comunicación con la Fiscalía General de la República para conocer los avances del caso y vigilar que los hechos no queden impunes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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