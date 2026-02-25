Entrega Estado casi 40 mil pacas de rastrojo a productores pecuarios

Publicidad - LB2 -

Benefician a cerca de 10 mil ganaderos en los 67 municipios ante condiciones de sequía.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó la entrega de 39 mil 900 pacas de rastrojo en una primera etapa, en beneficio de cerca de 10 mil productores pecuarios de las distintas regiones del estado.

La medida, anunciada a finales de 2025 e implementada desde los primeros días de enero de 2026, forma parte de una estrategia emergente para enfrentar las condiciones de sequía y respaldar la actividad ganadera en los 67 municipios de Chihuahua.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, el programa garantiza acceso oportuno a alimento para el hato, en un contexto de escasez de forraje derivado de la falta de lluvias.

Las pacas fueron elaboradas a partir de esquilmos agrícolas como rastrojo de maíz, avena, frijol y algodón, y su distribución se realizó de manera progresiva conforme a la validación de solicitudes. Cada productor pudo acceder hasta a tres pacas.

La SDR indicó que durante 2026 se impulsarán nuevas acciones orientadas a fortalecer las capacidades productivas del sector, mejorar el acceso a insumos estratégicos y elevar la resiliencia del campo ante los desafíos climáticos y económicos.

El estado de Chihuahua ha enfrentado en los últimos años ciclos prolongados de sequía que han impactado particularmente al sector ganadero, lo que ha derivado en la implementación recurrente de programas de apoyo emergente para mitigar afectaciones en el hato y la producción.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.