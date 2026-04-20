Encabeza Maru Campos mesa de seguridad con enfoque en protección a mujeres

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Autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron estrategias para reducir homicidios y fortalecer atención a víctimas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora del estado, Maru Campos, encabezó en Ciudad Juárez la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se evaluaron las estrategias de seguridad y se dio seguimiento a las acciones enfocadas en la protección de las mujeres.

Durante la reunión, autoridades de los tres órdenes de gobierno analizaron los avances en la contención de delitos de alto impacto, particularmente homicidios, mediante la implementación de operativos permanentes en zonas prioritarias de la ciudad.

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La mandataria estatal destacó que la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales ha permitido avanzar en la estrategia de seguridad, al tiempo que se han reforzado las acciones dirigidas a atender la violencia de género.

“El trabajo conjunto ha permitido avanzar en la contención de delitos de alto impacto”.

De manera paralela, se informó sobre el fortalecimiento de mecanismos de atención, acompañamiento y acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, en coordinación con instancias especializadas en la materia.

En la sesión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el delegado de la Fiscalía General de la República, Victorino Porcayo, así como mandos militares de la 11/a y 5/a Zona Militar.

También estuvieron presentes representantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de Migración, además del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.

La Mesa Estatal de Seguridad se mantiene como el principal espacio de coordinación interinstitucional para la definición de estrategias en materia de seguridad y atención a la violencia en Chihuahua, con énfasis en la protección de sectores vulnerables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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