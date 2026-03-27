Emite Protección Civil recomendaciones por inicio de vacaciones de Semana Santa

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Autoridades llaman a prevenir accidentes en casa, carreteras y centros recreativos durante el periodo vacacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones preventivas ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa 2026, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.

La dependencia informó que durante este periodo aumenta la movilidad en carreteras, así como la presencia de familias en centros recreativos y hogares, lo que incrementa la probabilidad de accidentes si no se toman medidas preventivas.

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En el entorno doméstico, se exhortó a reforzar la vigilancia de menores de edad, especialmente al mantener sustancias químicas, medicamentos y objetos punzocortantes fuera de su alcance, además de supervisar el uso de estufas y aparatos eléctricos.

La CEPC subrayó que la supervisión constante de menores es clave para evitar incidentes en el hogar.

En espacios recreativos como balnearios, presas y centros turísticos, las autoridades destacaron la importancia de vigilar en todo momento a los menores, incluso en zonas de baja profundidad, así como el uso obligatorio de chalecos salvavidas en actividades acuáticas.

También se recomendó evitar ingresar al agua después de consumir alimentos o bebidas alcohólicas, debido al riesgo de accidentes por inmersión.

Antes de viajar, Protección Civil llamó a realizar una revisión mecánica de los vehículos, incluyendo frenos, neumáticos y luces, además de utilizar siempre el cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.

Se exhorta a respetar los límites de velocidad y evitar el uso del teléfono celular al conducir.

Ante las condiciones climáticas variables en la entidad, se recomendó mantenerse hidratado, utilizar protector solar y vestir ropa adecuada, así como consultar los pronósticos meteorológicos antes de realizar actividades al aire libre.

La dependencia reiteró que la prevención es fundamental para evitar emergencias durante la temporada vacacional, e invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier incidente al número 9-1-1.

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