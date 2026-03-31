Emite Protección Civil recomendaciones para viajar seguro en Semana Santa en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Autoridades llaman a revisar vehículos y evitar conducir fatigado o bajo efectos del alcohol.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de las familias que viajarán por carretera durante el periodo de Semana Santa en la entidad.

Entre las principales medidas, la dependencia exhortó a realizar una revisión mecánica completa del vehículo antes de salir, incluyendo frenos, suspensión, sistema de enfriamiento y presión de neumáticos, así como verificar el estado de la llanta de refacción.

- Publicidad - HP1

Asimismo, pidió respetar los límites de velocidad, señalamientos viales y mantener una distancia segura entre vehículos, especialmente en zonas de curvas o tramos en reparación.

“Es obligatorio que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad”.

Las autoridades también recomendaron que los menores viajen en sistemas de retención adecuados y designar a un copiloto que apoye al conductor, evitando el uso del teléfono celular durante el trayecto.

Otro de los puntos clave es planificar rutas con anticipación y evitar conducir en حالة de fatiga o bajo los efectos del alcohol, además de realizar pausas en viajes largos para mantener la atención.

En caso de fallas mecánicas o situaciones de riesgo, se indicó detenerse en un lugar seguro y solicitar apoyo, evitando obstruir la circulación vehicular.

La CEPC recordó que se encuentran disponibles líneas de atención como el 074 para auxilio vial, el 078 para asistencia mecánica y el número de emergencias 911, con servicio permanente.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir riesgos y prevenir accidentes durante una de las temporadas con mayor movilidad en carreteras del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.