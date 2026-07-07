Emite Protección Civil pronóstico de calor, viento y lluvias para Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La CEPC prevé temperaturas de hasta 38 grados, rachas superiores a 45 kilómetros por hora y lluvias en diversas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este martes 7 y miércoles 8 de julio se esperan altas temperaturas, fuertes rachas de viento y lluvias de intensidad variable en distintas regiones de Chihuahua, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

Para la tarde de este martes se pronostican rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora en los municipios de Juárez, Ahumada, Guadalupe, Ascensión, Buenaventura, López, Coronado y Jiménez. En el resto del estado, las ráfagas podrían superar los 35 kilómetros por hora.

- Publicidad - HP1

En cuanto a las precipitaciones, la dependencia prevé lluvias de dispersas a moderadas en la Sierra Tarahumara durante ambos días, así como precipitaciones aisladas a dispersas en las regiones noroeste, oeste, sur y sureste del estado. Estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes vientos y caída de granizo.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 38 grados centígrados en Ciudad Juárez y Chínipas, 37 grados en Ojinaga, y 34 grados en Chihuahua y Camargo, mientras que para el miércoles se mantendrán condiciones similares, con ambiente caluroso en gran parte de la entidad.

La CEPC recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y utilizar protector solar para prevenir afectaciones por las altas temperaturas.

“Respecto a las lluvias, se exhorta a buscar refugio durante la actividad eléctrica, evitar cruzar arroyos o vados crecidos y, al conducir, reducir la velocidad, encender luces intermitentes y mantener distancia.”

La dependencia recordó que, ante cualquier situación de emergencia derivada de las condiciones meteorológicas, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número de emergencia 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.