Concluye UTCH el 13 de julio el registro para aspirantes de nuevo ingreso

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La universidad aplicará el examen de admisión en línea el 17 de julio y publicará los resultados el 4 de agosto.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- La Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) informó que el próximo 13 de julio concluirá el periodo de registro para aspirantes de nuevo ingreso al ciclo escolar septiembre-diciembre 2026, tanto para sus campus Central y Bilingüe Internacional y Sustentable, como para las unidades académicas de Ojinaga y Cuauhtémoc.

El proceso de admisión se realiza de manera digital. Las personas interesadas deben ingresar al apartado de admisiones del portal oficial de la institución para consultar los requisitos y enviar la documentación solicitada por correo electrónico.

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La institución indicó que el examen de admisión se aplicará en línea el 17 de julio, mientras que los resultados estarán disponibles el 4 de agosto a través del mismo sitio web.

La oferta académica del modelo tradicional incluye las ingenierías en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Energías y Desarrollo Sostenible, además de la Licenciatura en Negocios y Mercadotecnia.

En la modalidad Bilingüe Internacional y Sustentable se ofrecen la Licenciatura en Lengua Inglesa y las carreras de Negocios, Industrial y Tecnologías de la Información.

“El trámite se realiza de forma digital. Las personas interesadas deben ingresar a la sección de admisiones en www.utch.edu.mx, consultar los requisitos y enviar su documentación por correo electrónico”, informó la universidad.

La UTCH también destacó que cuenta con un programa de enseñanza del idioma francés, diez modalidades de becas —entre ellas académicas, alimenticias, culturales, deportivas y de fundaciones—, así como el servicio de Casas de Cuidado Diario para hijas e hijos de estudiantes de entre un año y medio y seis años de edad.

Para obtener más información sobre el proceso de admisión, la universidad puso a disposición de los aspirantes el portal oficial www.utch.edu.mx y el teléfono 614 432 2000.

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