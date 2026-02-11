Movil - LB1A -
febrero 11, 2026 | 15:25
Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos en Chihuahua

Estado

POR Redacción ADN / Agencias
Frente frío 34 provocará ráfagas de hasta 65 km/h y posible caída de nieve en la Sierra.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de vientos fuertes durante las próximas 48 horas, como efecto del ingreso del frente frío número 34 al territorio nacional.

De acuerdo con la dependencia, se esperan ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora en gran parte del estado, lo que podría generar tolvaneras en diversos tramos carreteros y reducir la visibilidad para conductores.

Asimismo, se pronostican lluvias de aisladas a dispersas, con acumulaciones de entre 2.1 y 5 milímetros en los municipios de Madera y Gómez Farías, así como precipitaciones aisladas en regiones del noroeste, oeste y centro de la entidad.

Las temperaturas máximas para este jueves podrían alcanzar los 25 grados centígrados, mientras que en la Sierra Tarahumara se prevén mínimas de hasta -1°C, con posibilidad de heladas durante la madrugada.

Para viernes y sábado, la CEPC anticipa que las rachas de viento podrían superar los 65 kilómetros por hora, además de lluvias de dispersas a moderadas con chubascos y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la zona serrana.

La autoridad estatal exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente al transitar por carretera y ante cambios bruscos de temperatura, así como mantenerse atenta a los avisos oficiales.

