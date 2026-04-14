Destaca PAN liderazgo de Maru Campos en avances de gobierno en Chihuahua

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Diputados resaltan resultados en seguridad, salud e infraestructura durante el Cuarto Informe.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado destacó los avances del gobierno de María Eugenia Campos, al señalar que su liderazgo ha sido determinante para consolidar resultados en diversos rubros.

Durante el análisis del Cuarto Informe de Gobierno, la diputada Joss Vega afirmó que la administración estatal ha logrado posicionar a Chihuahua como referente de gestión, particularmente en áreas como seguridad, salud y desarrollo de infraestructura.

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La legisladora subrayó que, pese a un contexto adverso en materia de coordinación federal, los resultados reflejan una estrategia basada en disciplina, planeación y priorización de necesidades.

“El liderazgo de la gobernadora ha sido clave para alcanzar estos resultados”.

En materia de seguridad, destacó la reducción de delitos de alto impacto y el fortalecimiento de la inteligencia policial mediante la Plataforma Centinela, así como una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura y profesionalización policial.

En el ámbito de salud, resaltó la atención de más de 838 mil personas a través del programa MediChihuahua, con más de 3.4 millones de servicios médicos otorgados, además de mejoras en infraestructura y abastecimiento de medicamentos.

“Representa certeza, dignidad y alivio para cientos de miles de familias”.

Asimismo, se informó que durante 2025 se ejercieron más de 545 millones de pesos en obra pública, lo que permitió concluir 27 proyectos y avanzar en otros 14 de alto impacto en sectores como movilidad, agua potable y desarrollo social.

Entre las acciones destacadas, se mencionó el fortalecimiento del transporte público en Ciudad Juárez y Chihuahua, así como la construcción de infraestructura que beneficia a miles de personas en zonas urbanas y rurales.

“Refleja un gobierno cercano, responsable y con visión de futuro”.

Finalmente, la bancada panista sostuvo que los resultados del informe reflejan una administración enfocada en mejorar la calidad de vida de la población, mediante políticas públicas orientadas al desarrollo integral del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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