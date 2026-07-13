Designa Maru Campos a Jesús Salvador Carrillo como secretario de Desarrollo Humano

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El nuevo titular de la dependencia sustituye en el cargo y dará continuidad a los programas de apoyo social e inclusión en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos designó a Jesús Salvador Carrillo Castillo como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), con la encomienda de dar continuidad a los proyectos estratégicos de la dependencia y fortalecer la atención a los sectores más vulnerables de la población.

La mandataria estatal exhortó al nuevo funcionario a mantener una gestión cercana a la ciudadanía y a consolidar los programas dirigidos a personas y familias que requieren apoyo social en las distintas regiones de Chihuahua.

“La prioridad será dar continuidad a los proyectos estratégicos y mantener una atención cercana a las personas que más lo necesitan”.

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Carrillo Castillo es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y cuenta con maestría y doctorado en Economía por El Colegio de México, institución donde también se desempeñó como docente e investigador.

Antes de asumir la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, ocupaba el cargo de subsecretario Técnico y de Seguimiento de la Oficina de la Gubernatura, donde coordinó el seguimiento de acuerdos, programas y compromisos estratégicos de la administración estatal.

En el ámbito profesional, ha participado en el diseño y evaluación de políticas públicas relacionadas con desarrollo económico, sostenibilidad y competitividad. Formó parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y colaboró en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde intervino en proyectos de análisis económico y evaluación de planes del sector energético.

Asimismo, entre 2020 y 2021 fue becario del programa Fox International Fellowship de la Universidad de Yale, donde desarrolló investigaciones sobre la reforma energética y el mercado de combustibles en México.

Al asumir el cargo, Jesús Salvador Carrillo Castillo manifestó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las distintas dependencias estatales para fortalecer los programas de apoyo social, inclusión, atención a grupos prioritarios y desarrollo comunitario en todo el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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