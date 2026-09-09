Denuncia Francisco Sánchez intento de restringir uso de efectivo en México

Publicidad - LB2 -

El diputado de Movimiento Ciudadano advirtió que la Ley de Economía Digital podría afectar la privacidad y libertad económica

Ciudad de México (ADN/Staff) – El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, expresó su rechazo a la propuesta de Ley de Economía Digital, al advertir que podría abrir la puerta a restricciones en el uso de dinero en efectivo en México.

El legislador chihuahuense señaló que una eventual digitalización obligatoria de la economía representaría un riesgo para la libertad de elección de las personas, especialmente en operaciones cotidianas como compras, ahorros y movimientos financieros.

“Quieren desaparecer el efectivo porque el efectivo significa libertad. Pretenden que cada compra, cada ahorro y cada movimiento de nuestro dinero quede registrado, condicionado y expuesto al escrutinio del régimen”.

- Publicidad - HP1

Sánchez Villegas sostuvo que el avance tecnológico en materia financiera no debe construirse mediante imposiciones ni exclusiones, sino como una alternativa adicional para las y los ciudadanos que decidan utilizar pagos digitales.

El diputado advirtió que millones de comerciantes, trabajadores, adultos mayores y habitantes de comunidades rurales podrían quedar en condiciones de vulnerabilidad si el acceso al sistema financiero digital se convierte en requisito para participar en la economía.

Desde su postura, la propuesta forma parte de una estrategia más amplia de control gubernamental vinculada al uso de datos biométricos, la identidad digital, los teléfonos celulares y el registro de operaciones económicas.

“Cuando el régimen controla tu dinero, controla tu vida”.

Francisco Sánchez afirmó que los pagos digitales pueden coexistir con el efectivo, siempre que se garanticen principios como la libertad de elección, la privacidad y la protección efectiva de los datos personales.

El legislador de Movimiento Ciudadano sostuvo que el dinero pertenece a las personas trabajadoras y no al gobierno, por lo que ninguna autoridad debe decidir cómo puede gastarse, ahorrarse o intercambiarse.

Finalmente, anunció que dará la batalla política y jurídica contra cualquier disposición que busque restringir el uso del efectivo o convertir la digitalización financiera en una herramienta de vigilancia sobre la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.