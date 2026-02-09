Denuncia diputada Argüelles omisión estatal ante despidos masivos en maquiladoras de Juárez

Señala falta de respuesta tras el cierre de plantas que dejó sin empleo a más de dos mil trabajadores.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, denunció la omisión de autoridades estatales ante el despido de más de dos mil trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, luego del cierre de operaciones de cinco plantas de First Brands Group.
La legisladora responsabilizó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Fiscalía General del Estado, al señalar que, a varios días de los cierres, no se ha observado una intervención efectiva para proteger los derechos laborales de las personas afectadas, quienes enfrentan incertidumbre económica y riesgo de no recibir sus liquidaciones conforme a la ley.
“Resulta indispensable la intervención coordinada de las autoridades locales competentes, no como simples observadoras, sino como instrumentos del Estado para la defensa activa de los derechos laborales”, expresó.
Argüelles Díaz expuso que personas despedidas han tenido que realizar guardias a la intemperie, en condiciones adversas, para evitar el vaciamiento de las plantas y resguardar activos que podrían garantizar el pago de salarios y liquidaciones, lo que consideró una muestra de la ausencia institucional.
La diputada exigió a la Secretaría del Trabajo brindar asesoría jurídica inmediata, acompañamiento y representación legal, para asegurar el pago íntegro de salarios, indemnizaciones y prestaciones pendientes, y advirtió que la falta de acción abre la puerta a simulaciones y abusos patronales.
Asimismo, cuestionó la inacción de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, al afirmar que no ha presentado estrategias de reconversión laboral, capacitación o reubicación para las personas afectadas, pese al impacto social del cierre.
“La política económica no puede reducirse a atraer inversiones mientras se abandona a quienes pierden su empleo. El desarrollo sin justicia social es un fracaso”, sostuvo.
En cuanto a la Fiscalía General del Estado, la legisladora pidió investigaciones inmediatas ante señalamientos de posible fraude a gran escala vinculado al cierre del corporativo en Estados Unidos, así como por eventuales conductas locales para evadir obligaciones laborales y patrimoniales.
Argüelles Díaz hizo un llamado a cámaras empresariales para asumir su responsabilidad social y evitar que las consecuencias de decisiones corporativas recaigan en las y los trabajadores. También reconoció que, en el ámbito federal, políticas de apoyo al empleo, capacitación y salario mínimo han contribuido a amortiguar impactos en las familias.
Finalmente, reiteró que Ciudad Juárez es una ciudad trabajadora y que desde el Congreso del Estado se mantendrá la defensa de los derechos laborales de quienes sostienen la economía local.
