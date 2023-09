Felicita Gobernadora a Alcalde de Delicias por 2o Informe de actividades

Publicidad - LB2 -

La gobernadora Maru Campos asistió al 2o Informe de Gobierno del presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García, evento que tuvo verificativo la noche de este martes en el Gimnasio Municipal de la localidad.

Delicias, Chih .- En su mensaje, la mandataria felicitó al edil y a su familia, a su equipo de trabajo, así como a la sociedad civil organizada de la ciudad, por poner su grano de arena para el desarrollo de la misma, ante la falta de apoyo de otras instancias de Gobierno.

- Publicidad - HP1

“A todos y cada uno de ustedes, gracias por poner en el centro de las decisiones a la dignidad de la persona humana y reconocer a Alma, tu esposa (del alcalde), se nota la autenticidad, el amor, el cariño por los delicienses cuando abrazas, cuando le dices a alguien que ahí estás tu”, manifestó.

La titular del Ejecutivo reconoció al presidente municipal por su visión de largo aliento y por no caer en la tentación de entregar cosas a corto plazo que, si bien ayudan, no tienen un impacto positivo de mayor alcance.

“Tienes proyectos alcalde, que tal vez vas a ver la cosecha cuando salgas o mucho tiempo después y le estás invirtiendo a esos programas. Gracias, porque ese es el verdadero gobierno humanista, el que pone en el centro a la persona y aunque tú ya no estés, aunque no te aplaudan, aunque no salgas en los periódicos, le inviertes a esa obra enterrada, que nadie la ve, pero que genera dignidad y justicia social”, enfatizó.

Destacó que en 2024 se cumplirán los 200 años del Estado, lo que significa que hay un solo Chihuahua, más allá de la distancia entre las regiones y la diversidad.

“Hemos sabido todos juntos construir un estado grande, un estado caracterizado por la tenacidad de su gente, por su perseverancia, por ser siempre directos y sinceros, por no tener miedo al trabajo y a encarar los desafíos”, dijo.

Expuso la importancia de trabajar unidos y poner en alto el nombre de Chihuahua: “Apretemos nuestras manos y hagamos ruido desde el norte, desde Delicias, caminemos orgullosos poniendo en alto la dicha de haber nacido y crecido aquí, en el estado más grande de la República”.

Señaló que aquí en Chihuahua se hacen las cosas bien: “Porque aquí no nos doblamos, no nos rendimos y no dejamos que los obstáculos nos detengan. Alcalde, sigamos llegando a los lugares donde más se necesite, sigamos trabajando juntos”, exhortó.

Refrendó su compromiso como mujer, como ciudadana y como Gobernadora, para seguir acompañando a los delicienses, puesto que después de 11 años de hablar de deuda, hoy por fin se puso orden en casa y hay dinero para que el Gobierno del Estado y Delicias sigan caminando juntos.

Al presentar su 2º Informe de trabajo, Valenciano agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos en diversos programas y acciones, y destacó logros alcanzados en la administración municipal que encabeza, en las áreas como fortalecimiento del tejido social, salud, ecología y medio ambiente, educación, seguridad, economía, cultura y deporte, entre otras.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.