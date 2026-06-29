Celebra Federación Estatal de Abogados tercera asamblea ordinaria en Lago Colina

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La organización destacó la incorporación de estudiantes de Derecho a través de la Barra Jr y analizó las reformas a la Ley de Amparo.

Camargo, Chih. (ADN/Staff) – La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados A.C. realizó su Tercera Asamblea General Ordinaria del periodo 2026-2028 en Lago Colina, donde presentó avances institucionales y promovió la participación de estudiantes de Derecho en la vida gremial mediante la Barra Jr.

Durante la reunión, integrantes de la Federación revisaron los trabajos desarrollados durante el último mes con distintas autoridades y organismos gubernamentales, además de participar en actividades de actualización jurídica.

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Como parte del programa, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Arturo Alberto González Ferreiro, impartió la conferencia “Reformas a la Ley de Amparo”, enfocada en los cambios recientes al marco legal y sus implicaciones para el ejercicio profesional.

El presidente del Consejo Directivo de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Héctor Vázquez Domínguez, destacó la presencia de la Barra Jr y reconoció el trabajo realizado para incorporar a estudiantes de Derecho de diferentes instituciones de educación superior a las actividades de la organización.

“Nuestra Tercera Asamblea Ordinaria está engalanada por la presidenta de las Barras y Colegios Junior, quien ha impulsado la integración de estudiantes que pronto formarán parte de la dinámica jurídica del estado”.

Por su parte, Aline Serrano, comisionada de la Barra Jr, explicó que este programa reúne a estudiantes de licenciatura en Derecho de instituciones como la UACJ y la UACH, con el propósito de acercarlos al ejercicio profesional antes de concluir su formación universitaria.

La abogada invitó a los estudiantes interesados a incorporarse a los colegios de abogados, al señalar que el programa ofrece capacitaciones impartidas por magistrados, jueces y autoridades, además de convenios con universidades para la liberación del servicio social y las prácticas profesionales.