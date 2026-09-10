Defiende Estrada cuestionamientos a resoluciones judiciales controvertidas

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El coordinador de Morena señaló que la independencia judicial no impide exigir rendición de cuentas ante decisiones que generan preocupación social

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, afirmó que la división de poderes no convierte a jueces y magistrados en figuras intocables, al señalar que también están sujetos al escrutinio público y a la rendición de cuentas.

El legislador sostuvo que la independencia del Poder Judicial no debe entenderse como una autorización para tomar decisiones sin responder ante la sociedad, especialmente cuando se trata de resoluciones que generan preocupación o cuestionamientos ciudadanos.

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Estrada Sotelo señaló que la división de poderes tiene como propósito evitar la concentración del poder, no construir espacios ajenos a la crítica pública. Indicó que jueces y magistrados deben contar con autonomía para resolver, pero sus decisiones pueden ser revisadas y cuestionadas cuando existe inconformidad social.

“Una cosa es la independencia y autonomía para impartir justicia y otra muy distinta pretender que una resolución controvertida no pueda ser cuestionada”, sostuvo.

El coordinador parlamentario de Morena afirmó que las y los diputados no están obligados a guardar silencio frente a decisiones judiciales que afectan directamente a la sociedad, pues también tienen la responsabilidad de fijar postura, pedir explicaciones y defender el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento de las instituciones.

Como ejemplo, mencionó el caso de un hombre de 62 años que murió tras un accidente vial, cuyo presunto responsable pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Señaló que, más allá de las particularidades jurídicas del expediente, una determinación de ese tipo genera preguntas legítimas que no pueden descartarse únicamente con el argumento de la autonomía judicial.

“Claro que tenemos derecho a cuestionar”, afirmó.

Estrada Sotelo subrayó que existen mecanismos institucionales para revisar si una actuación judicial fue correcta o si debe investigarse alguna posible irregularidad, entre ellos el Tribunal de Disciplina, sin que ello represente una afectación a la independencia del Poder Judicial.

Finalmente, recordó que jueces y magistrados fueron electos por voto popular, por lo que, dijo, esa legitimidad democrática no los aleja de la ciudadanía, sino que los obliga a responder ante ella. Agregó que la sociedad tiene derecho a cuestionar el desempeño de las instituciones encargadas de impartir justicia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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