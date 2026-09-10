Convoca Jael Argüelles al Parlamento de Mujeres 2026

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La diputada de Morena llamó a mujeres de todo el estado a presentar propuestas para impulsar la igualdad sustantiva

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó la convocatoria del Parlamento de Mujeres 2026, espacio legislativo que busca ampliar la participación de las mujeres en la vida pública de Chihuahua y convertir sus propuestas en iniciativas orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva.

La legisladora señaló que este ejercicio surgió de la necesidad de abrir más espacios para que las mujeres sean escuchadas dentro del Congreso del Estado, particularmente aquellas provenientes de distintos contextos sociales, territoriales y comunitarios.

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Argüelles Díaz recordó que la edición 2025 marcó un precedente con la participación de 33 mujeres de diversos municipios, entre ellas integrantes de pueblos originarios, comunidades LGBT+, mujeres con discapacidad y representantes de distintos sectores sociales.

“El Parlamento de Mujeres es un espacio de las mujeres, para las mujeres; un espacio sororo, inclusivo y respetuoso, donde la voz de todas tiene lugar y donde las experiencias se convierten en propuestas para transformar Chihuahua”, expresó.

La diputada afirmó que la edición 2026 busca consolidarse como un nuevo referente de participación ciudadana, al convocar a mujeres indígenas, trans, trabajadoras, universitarias, jefas de familia y a todas aquellas interesadas en incidir en la construcción de leyes, sin importar su afiliación política.

Asimismo, refrendó el compromiso de Morena con la agenda de derechos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la igualdad no debe entenderse como una concesión, sino como una conquista histórica de las mujeres.

La sesión del Parlamento de Mujeres 2026 se llevará a cabo durante el mes de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las participantes seleccionadas recibirán una placa conmemorativa y un estímulo económico de 3 mil pesos.

“La lucha sigue hasta que todas caminemos seguras, hasta que no haya desaparecidas ni feminicidios y hasta que construyamos entre todas el país que necesitamos y merecemos”, concluyó.

Argüelles Díaz llamó a las mujeres de todo el estado a postularse y hacer suyo este ejercicio legislativo, con el objetivo de construir desde el Congreso un Chihuahua más igualitario, incluyente y representativo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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