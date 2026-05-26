Cuestiona Pérez Reyes uso de la Constitución ante citatorio de FGR a Maru Campos

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Diputada acusa al Gobierno de Chihuahua de invocar la Carta Magna solo cuando le resulta conveniente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Stff) – La diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, acusó a la gobernadora Maru Campos y a su administración de utilizar la Constitución de manera selectiva, luego de que funcionarios estatales y legisladores panistas invocaran el fuero constitucional ante un citatorio de la Fiscalía General de la República.

Pérez Reyes señaló que el Gobierno del Estado ha minimizado disposiciones constitucionales desde 2022, cuando la mandataria estatal firmó un convenio de colaboración con el gobernador de Texas, acción que, sostuvo, rebasó las facultades de una autoridad estatal.

“A una gobernadora como ella no se le está permitido asignar convenios de colaboración sin la debida autorización o el seguimiento del Gobierno Federal”.

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La legisladora afirmó que la política exterior y los acuerdos internacionales, particularmente en materias como seguridad pública, corresponden al ámbito federal, por lo que consideró que dicho convenio representó una violación a la Carta Magna.

De acuerdo con Pérez Reyes, el Gobierno estatal y diputados panistas han intentado desviar el debate al presentar el tema como parte de una estrategia de combate al crimen organizado, sin atender el fondo constitucional del caso.

También cuestionó que, ante el citatorio de la FGR para que Campos Galván comparezca en calidad de testigo, integrantes de su equipo político argumenten que la gobernadora no puede ser llamada a declarar por contar con fuero.

“Ahora sí todo su equipo de colaboración se encuentra muy ofendido”.

La diputada sostuvo que existe incongruencia entre la defensa actual de la Constitución y las acciones previas del Gobierno del Estado, al señalar que se permitió la participación de agentes de agencias federales extranjeras en un operativo de seguridad.

Finalmente, Pérez Reyes afirmó que el Gobierno de Chihuahua recurre a la Constitución solo cuando le conviene, y sostuvo que corresponderá a las instancias jurídicas determinar las implicaciones legales del caso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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